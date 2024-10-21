РФ заставляет украинок сомневаться: какое решение принимают женщины под влиянием

Украинцам внушают нарративы о разводе пророссийские блогеры, якобы являющиеся экспертами по психологии. В целом за последний год количество разводов в Украине увеличилось на 35%. Об этом рассказала психолога Вера Романова в эфире "Киев24" сообщает портал "Комментарии".



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По ее словам, причина, по которой украинки, находящиеся сейчас за границей, расстаются со своими мужчинами, это действие российской ИПСО. Эксперт подчеркнула, что внушают подобные нарративы пророссийские блогеры, которые якобы являются экспертами по психологии.

Сеть интернет заполонили видео типа: "10 причин, что он тебя перестал любить", "5 причин, что вам уже надо развестись", "7 причин, что он тебя абьюзит" и так далее. "То есть это все, оно искажено, оно не является экспертным мнением", — отметила она.

Психолог отметила, что такая информация является ИПСО и руководит этим глава психологических ассоциаций, а заодно и дочь российского министра обороны Юлия Шойгу.

“Собственно, этот весь контент, который мы потребляем, он подталкивает и заставляет сомневаться наших женщин в том, что их семью можно сохранить. И стоит ли вообще возвращаться в Украину”, — отмечает Вера Романова.

Психолог отметила, что украинские мужчины вынужденно были разделены с их женами и эти факты никак не связаны с реальностью.

Об увеличении количества разводов ранее сообщалось в Минюсте — за первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано более 15,5 тыс. разводов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2023 году.

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