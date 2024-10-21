logo

BTC/USD

67665.59

ETH/USD

2651.32

LTC/USD

70.91

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека РФ заставляет украинок сомневаться: какое решение принимают женщины под влиянием
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ заставляет украинок сомневаться: какое решение принимают женщины под влиянием

В Украине значительно возросло количество разводов: в чем причина печальной статистики

21 октября 2024, 14:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинцам внушают нарративы о разводе пророссийские блогеры, якобы являющиеся экспертами по психологии. В целом за последний год количество разводов в Украине увеличилось на 35%. Об этом рассказала психолога Вера Романова в эфире "Киев24" сообщает портал "Комментарии".

РФ заставляет украинок сомневаться: какое решение принимают женщины под влиянием

Фото портал "Комментарии"

По ее словам, причина, по которой украинки, находящиеся сейчас за границей, расстаются со своими мужчинами, это действие российской ИПСО. Эксперт подчеркнула, что внушают подобные нарративы пророссийские блогеры, которые якобы являются экспертами по психологии.

Сеть интернет заполонили видео типа: "10 причин, что он тебя перестал любить", "5 причин, что вам уже надо развестись", "7 причин, что он тебя абьюзит" и так далее. "То есть это все, оно искажено, оно не является экспертным мнением", — отметила она.

Психолог отметила, что такая информация является ИПСО и руководит этим глава психологических ассоциаций, а заодно и дочь российского министра обороны Юлия Шойгу.

“Собственно, этот весь контент, который мы потребляем, он подталкивает и заставляет сомневаться наших женщин в том, что их семью можно сохранить. И стоит ли вообще возвращаться в Украину”, — отмечает Вера Романова.

Психолог отметила, что украинские мужчины вынужденно были разделены с их женами и эти факты никак не связаны с реальностью.

Об увеличении количества разводов ранее сообщалось в Минюсте — за первые шесть месяцев 2024 года зарегистрировано более 15,5 тыс. разводов. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о преимуществах и недостатках гражданского брака.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv24.news/news/u-2024-roczi-kilkist-rozluchen-v-ukrayini-zrosla-na-35-yak-na-cze-vplyvaye-rosijska-ipso
Теги:

Новости

Все новости