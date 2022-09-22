Режим Лукашенко освободил журналиста, вот так он выглядит после выхода из тюрьмы

Осужденный на 18 месяцев исправительных колоний белорусский корреспондент "Радио Свобода" Олег Груздилович вышел на свободу по строгой амнистии. Он провел за решеткой девять месяцев и уже покинул Белоруссию. Журналист изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Режим Лукашенко освободил журналиста, он выглядит ужасно. Фото из открытых источников

21 сентября вышел на свободу 63-летний корреспондент "Радио Свобода", приговоренный к 18 месяцам колоний. Олег Груздилович полгода находился в тюрьме Могилева, ранее три месяца сидел под стражей. Он вышел по амнистии, подписал соответствующие документы, но заявил, что ни в чем не признался.

После освобождения осужденный вместе с женой уехал в Литву. По словам директора информационного издания "Радио Свобода" Джейми Флая, Олег был вынужден потерять в белорусской тюрьме несколько месяцев своей жизни из-за неправомерного задержания. По словам Флая, он доволен тем, что Олег наконец-то может быть теперь вместе со своей женой и семьей на свободе.

Руководитель "Радио Свобода" также поблагодарил международные организации, которые приложили усилия для освобождения Олега. В то же время, представитель Джейми Флай отметил, что "работа еще не завершена", а в белорусских колониях есть и другие журналисты, связанные с изданием, которым он руководит.

В сети появились фото и видео освобожденного заключённого. Интернет-пользователи отмечают, что на его внешность сильно повлияли несколько месяцев заключения в Белоруссии.

Проблемы Груздиловича начались 16 июля 2021, когда белорусские службы зашли в штаб-квартиру "Радио Свобода" в Минске. Тогда журналист был задержан на 10 суток, но обвинения не предъявлен. Журналиста снова арестовали 23 декабря, обвинив в действиях, нарушающих общественный порядок.

В марте Груздилович был осужден за якобы организацию и участие в массовых беспорядках летом-осенью 2020 года. Тогда в Беларуси прошли массовые протесты, связанные с подлогом выборов президента.

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