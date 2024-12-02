Рейды ТЦК на концерты продолжатся: известно, где не будут искать уклонистов

В Украине осенью 2024 года значительно усилили мобилизационные мероприятия. Работники ТЦК проводят оповещения и проверку документов у военнообязанных не только на улицах, но и на публичных мероприятиях, например, на концертах. Начальник Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Тимошенко объяснил, почему проверки проводятся на концертах и куда не пойдут работники терцентров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания 18000.

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Он объяснил, что визит ТЦК на концерт группы "Океан Эльзы" произошел случайно. Мероприятие совпало с активизацией мобилизационных процессов. Однако нарушения закона, по его словам, здесь нет. "Опять же, ссылаясь на тот порядок, то постановление №560 предусматривает, что мероприятия оповещения проводят, в частности, во время массовых мероприятий", — отметил представитель ТЦК.

Объяснил он и “визит” работников терцентра комплектования на концерт Антона Тимошенко:

“Когда мы рассматривали оповещения в филармонии, мы не знали, что это будет концерт Антона Тимошенко. Я об этом узнал, когда вошел в зал и увидел, как у него берут автографы. Это было одно из плановых мероприятий, которое мы проводим периодически. И они будут продолжаться".

При этом Олег Тимошенко объяснил, что мероприятия оповещения на концертах не проводятся на постоянной основе – и на каждом концерте не будут стоять работники ТЦК или полиция.

"Мы анализируем складывающуюся ситуацию, количество людей, которые нужны армии, где эти люди есть, где нет, где потенциально могут быть люди, которые интересуют Вооруженные силы Украины", — отметил он. И уточнил, что на концерт Тины Кароль вряд ли придут с проверками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальном признании военного, который служит в ТЦК.