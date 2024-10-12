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ТЦК устроил массовую облаву на концерте "Океана Эльзы" (ВИДЕО)

Мужчин начали массово задерживать сотрудники полиции и ТЦК

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

В Киеве возле Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы", сотрудники ТЦК и полиции начали массово задерживать военнообязанных.

ТЦК устроил массовую облаву на концерте "Океана Эльзы" (ВИДЕО)

Концерт Вакарчука закончился облавой ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, после завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией. У мужчин проверяли документы. Некоторых мужчин задержали и силой забрали в ТЦК, еще нескольким выписали повестки и отпустили.

В ответ на действия правоохранителей люди скандировали "Ганьба".

Бывший военнослужащий 93-й бригады, который демобилизовался по состоянию здоровья и был на концерте, прокомментировал задержание мужчин: "Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года скрывался и тебя здесь уже задержали, то будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули не отправит в первый день".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WAt5WQytAgY
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