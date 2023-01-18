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Регулятор оштрафовал три облэнерго из-за графика отключений на 85 тысяч гривен

Проверки соблюдения графиков производятся по обращениям потребителей

сегодня, 11:05
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Автор:

Давиденко Евгения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, осуществила внеплановые выездные проверки на "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волынеблэнерго". Регулятор проверял деятельность компаний за ноябрь – декабрь 2022 г. и обнаружил, что эти предприятия нарушали графики отключений электроэнергии потребителям. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на прессслужбу НКРЭКУ.

Регулятор оштрафовал три облэнерго из-за графика отключений на 85 тысяч гривен

Фото: https://pixabay.com/


Согласно сообщению, было установлено, что упомянутые облэнерго распределяли потребителей в графиках отключения "неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты”.


Как следствие, регулятор принял решение применить к "Винницеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волынеблэнерго" санкции в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен. Кроме того, НКРЭКУ обязала предприятия в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения.


"За несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии предусмотрена персональная ответственность руководителей ОСР (операторов систем распределения — ред.) в соответствии с положениями Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" и Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметили в пресс-службе. .


Так что НКРЭКУ приняла решение об административном наказании — наложение на руководителей упомянутых облэнерго штрафа в размере 1700 грн.


"Комментарии" писали, что предприятия, покупающие электроэнергию из ЕС, будут обеспечены бесперебойным током.



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Источник: https://www.nerc.gov.ua/
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