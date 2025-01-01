Реформа МСЭК с 1 января: что изменится при оформлении инвалидности

В Украине с 1 января начинается внедрение медицинской части реформы МСЭК. Ее планируют совершенствовать в течение 2025 года. В Кабинете Министров Украины отметили, что медико-социальные экспертные комиссии полностью прекращают выполнять свои функции, при этом решения МСЭК, принятые до 31 декабря 2024 года, остаются в силе.

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"С 1 января 2025 вместо ликвидированных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) решения по установлению инвалидности, назначения вспомогательных средств реабилитации и других аспектов будут принимать экспертные команды по оценке повседневного функционирования", — пояснили в Кабмине.

Отмечается, что направление и осуществление оценивания будет происходить в электронной системе для оценки повседневного функционирования личности. Эта система уже работает.

В Кабмине объяснили, каким будет маршрут пациента:

Человек обращается к своему лечащему врачу любого учреждения (государственного, коммунального или частного).

Врач создает в электронной системе по оценке повседневного функционирования личности направления на оценку и прикрепляет все необходимые документы в электронном виде. От пациента требуется паспорт и другие персональные документы, медицинская документация, подтверждающая диагноз, документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии). Заведение для оценки выбирает врач вместе с пациентом.

Администратор команд получит сформированное врачом направление через электронную систему, проверит его и прилагаемые к нему документы на полноту и соответствие утвержденным требованиям. После проверки администратор поставит дело в очередь на ближайшее доступное время. Уведомление о месте и времени оценки человек получит на электронную почту или заказным письмом.

Состав экспертной команды остается неизвестным всем участникам.

В назначенное время экспертная команда проводит оценку повседневного функционирования, в случае необходимости направляет на дополнительное медицинское обследование; принимает решение об установлении или не установлении инвалидности.

Экспертная команда формирует решение, каждый врач его подписывает и это решение заменяет собой справки МСЭК.

“Рассмотрение дела экспертной командой должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня принятия медучреждением электронного направления к рассмотрению. Если человек не согласен с решением экспертной команды, он имеет право его обжаловать. Это можно сделать через обращение в Центр оценивания функционального состояния лица, для этого нужно послать жалобу в его адрес”, — объяснили в Кабмине.

Напомним, в КГГА, как писал портал "Комментарии", искали фиктивных инвалидов.