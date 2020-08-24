Разрешены ли в Украине автономера ЗD: разъяснение полиции

В Сети можно найти немало объявлений об изготовлении номерных знаков в формате ЗD. Однако водителям следует знать, что такое украшение может стоить еще дороже, потому что за него предусмотрен штраф. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Так, подобные автономера не соответствуют установленным требованиям ГСТУ 3650: 2019. Потому как норма предусматривает, что дорожные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Тогда как объемная печать предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака.

Номер, который не соответствует стандартам, влечет за собой штраф в сумме 170 грн (ч.6 ст. 121 КУоАП). А повторное правонарушение будет стоить уже 255 грн или общественных работ на срок 30-40 часов, с возмещенным изъятием транспортного средства или без такового.

Напомним, Рада поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести новые штрафы для таксистов. Так, для них хотят ввести специальные патенты.

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