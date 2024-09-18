Растет количество кандидатов на усыновление в Украине: как долго длится процедура

Количество украинцев, стремящихся стать приемными родителями, продолжает расти. Как сообщила Министерство социальной политики Оксана Жолнович в эфире Национального марафона "Единые новости", в настоящее время в Украине зарегистрировано 2100 кандидатов на усыновление. Для сравнения, до начала полномасштабной войны эта цифра составила около 1600 кандидатов в год.

Семья. Фото: senivpetro на Freepik

Каждый украинский ребенок должен иметь семью – родной или приемный. Ведь наиболее естественный способ роста – это семейное окружение, когда есть люди, обволакивающие любовью, когда есть возможность учиться бытовым вещам. Мы с родителями в детстве вместе что-то печем, готовим, мастерим. И это те навыки, которые дети получают в семье. Это очень важная подготовка к самостоятельной жизни, – отметила Министерство социальной политики.

Министерство также уделяет большое внимание обучению будущих усыновителей. В разных регионах страны возросло количество тренеров и обучающих групп, что позволяет кандидатам проходить подготовку удобнее и в доступное время.

Процесс усыновления в Украине остается достаточно продолжительным, продолжительность которого может достигать одного года. В ходе обучения тренеры внимательно оценивают готовность людей стать родителями и их мотивацию.

Сегодня около 5 тысяч детей находятся в учреждениях институционального ухода и ждут своих новых родителей. В помощь кандидатам в приемные семьи создана единая государственная платформа "Украина для каждого ребенка" , содержащая подробную информацию об усыновлении, патронате и семейных формах воспитания. Платформа также дает возможность получить консультацию через линию заботы.

Напомним, жена звездного ведущего Тимура Мирошниченко — Инна поделилась семейной тайной: супруги уже написали заявление, чтобы усыновить ребенка, который во время полномасштабного российского нашествия остался без родителей.

