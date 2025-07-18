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Прятаться от ТЦК больше не придется: в Раде предложили уникальное решение

Уникальное предложение тем, кто находится в розыске

18 июля 2025, 14:12
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Кречмаровская Наталия

Народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации.

Прятаться от ТЦК больше не придется: в Раде предложили уникальное решение

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что мужчины получат возможность быть снятыми с розыска после уплаты штрафа.

"Не стоит теперь платить деньги по коррупционной схеме представителям ТЦК, чтобы вас снимали с розыска", — объяснил нардеп.

По его словам, соответствующий законопроект №13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

"Предлагается дополнить статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью, в соответствии с которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабмином порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса", — отметил он.

СМИ сообщают, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Также, по данным издания “Судебно-юридическая газета”, предлагается установить, что с целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными для функционирования экономики, в сфере ОПК, имеют право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ или он не состоит на учете в ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, на время прохождения срока испытания при принятии на работу, что не является нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства о мобилизации.

Работодатель может также уволить работника, если тот в течение срока испытания при приеме на работу не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним: портал “Комментарии писал о российском фейке по мобилизации в Украине.




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Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/3506
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