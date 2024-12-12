"Просто стираем нашу нацию в ноль": в Раде объяснили, что не так с мобилизацией

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Кречмаровская Наталия
В Генеральном штабе ВСУ не видят необходимости снижения мобилизационного возраста. Не готовят народные депутаты Украины и соответствующие законодательные инициативы. Чтобы снизить мобилизационный возраст, необходимо соблюдать определенные условия.
Иллюстративное фото
Народный депутат Ирина Фриз в эфире Утро.LIVE рассказала, что прежде чем снижать планку мобилизационного возраста, нужно увеличить срок обучения для молодежи и создать такой мотивационный пакет, который будет ключевым для определения гражданина о необходимости или готовности молодых граждан к службе в армии.
По ее словам, обучать молодежь нужно в течение 6 месяцев. "Это не может быть 45 дней, как сейчас во время мобилизации. Потому что таким образом мы просто-напросто стираем нашу нацию в ноль”, — отметила она.
Чтобы привлечь молодежь в армию, по ее словам, могут быть разные опции – дешевые кредиты на жилье, беспошлинный ввоз автомобилей, погашение кредитных обязательств человека перед финансовыми учреждениями.
Отметим, что в Украине продолжают использовать практику силовой мобилизации, так называемой "бусификации". Усиление мобилизации в Украине, как рассказал портал "Комментарии", прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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