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"Просто стираем нашу нацию в ноль": в Раде объяснили, что не так с мобилизацией

Снижение мобилизационного возраста возможно: в Раде объяснили условия

сегодня, 16:59
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Кречмаровская Наталия

В Генеральном штабе ВСУ не видят необходимости снижения мобилизационного возраста. Не готовят народные депутаты Украины и соответствующие законодательные инициативы. Чтобы снизить мобилизационный возраст, необходимо соблюдать определенные условия.

"Просто стираем нашу нацию в ноль": в Раде объяснили, что не так с мобилизацией

Иллюстративное фото

Народный депутат Ирина Фриз в эфире Утро.LIVE рассказала, что прежде чем снижать планку мобилизационного возраста, нужно увеличить срок обучения для молодежи и создать такой мотивационный пакет, который будет ключевым для определения гражданина о необходимости или готовности молодых граждан к службе в армии.

"Вы знаете, мы находимся с вами в затяжной войне. И именно война будет диктовать нам условия. А что касается молодежи, то, прежде чем снижать планку мобилизационного возраста, нужно увеличивать срок обучения для молодежи. То есть, если уж мы хотим привлекать молодежь, то нужно создать такой мотивационный пакет, который является ключевым для определения молодого гражданина о необходимости или готовности идти в армию”, — подчеркнула нардеп.

По ее словам, обучать молодежь нужно в течение 6 месяцев. "Это не может быть 45 дней, как сейчас во время мобилизации. Потому что таким образом мы просто-напросто стираем нашу нацию в ноль”, — отметила она.

Чтобы привлечь молодежь в армию, по ее словам, могут быть разные опции – дешевые кредиты на жилье, беспошлинный ввоз автомобилей, погашение кредитных обязательств человека перед финансовыми учреждениями.

Отметим, что в Украине продолжают использовать практику силовой мобилизации, так называемой "бусификации". Усиление мобилизации в Украине, как рассказал портал "Комментарии", прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.



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Источник: https://t.me/novynylive/131332
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