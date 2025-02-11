Прогнозы по Украине назвали фейком: о чем идет речь

На днях украинцев испугали предупреждением о большом грязном облаке над территорией страны. Информацию распространяли, ссылаясь на данные сервиса Ventusky. В Украинском гидрометцентре опровергли эту информацию.

Иллюстративное фото

В Центре отметили, что Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и не обновляющиеся мгновенно глобальные базы данных.

“Например, для создания прогноза загрязнения воздуха сервису нужно знать, где расположены основные источники выбросов. Поэтому она берет эту информацию из глобальных баз данных (EDGAR, CAMS), в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения”, — объяснили синоптики.

Отмечается, что обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в случае с Украиной уже более 11 лет не обновляется. Это приводит к тому, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны.

“Например, если раньше завод производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей, модель предполагает, что он продолжает работать. Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях: - если антициклон и отсутствие ветра – модель прогнозирует накопление загрязнения; - если ветер или осадки – модель предполагает рассеяние загрязнения”, – объяснили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, система до сих пор считает, что работают Азовсталь, Новокаховский электромашиностроительный завод и другие уже не функционирующие предприятия.

“Именно у них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет. Похожая ситуация по всей Украине: многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы”, — отмечают в Центре.

Также пояснили, что Украина не обновляет информацию обо всех работающих предприятиях по соображениям безопасности.

“Не доверяйте прогнозам загрязнения из неофициальных источников, таких как Ventusky. Это только модель, а не реальные данные. Сейчас наиболее достоверны фактические измерения с наземных постов и спутниковый мониторинг. По состоянию на 11 февраля они не фиксируют пыль в атмосфере над Украиной, и условий его поступления из других регионов в ближайшие дни также нет”, — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, что Запорожская АЭС, как писал портал "Комментарии", в шаге от катастрофы.







