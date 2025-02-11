Прогнозы по Украине назвали фейком: о чем идет речь

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Кречмаровская Наталия
На днях украинцев испугали предупреждением о большом грязном облаке над территорией страны. Информацию распространяли, ссылаясь на данные сервиса Ventusky. В Украинском гидрометцентре опровергли эту информацию.
Иллюстративное фото
В Центре отметили, что Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и не обновляющиеся мгновенно глобальные базы данных.
Отмечается, что обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в случае с Украиной уже более 11 лет не обновляется. Это приводит к тому, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны.
“Например, если раньше завод производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей, модель предполагает, что он продолжает работать. Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях:
- если антициклон и отсутствие ветра – модель прогнозирует накопление загрязнения;
- если ветер или осадки – модель предполагает рассеяние загрязнения”, – объяснили синоптики.
По данным Укргидрометцентра, система до сих пор считает, что работают Азовсталь, Новокаховский электромашиностроительный завод и другие уже не функционирующие предприятия.
“Именно у них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет. Похожая ситуация по всей Украине: многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы”, — отмечают в Центре.
Также пояснили, что Украина не обновляет информацию обо всех работающих предприятиях по соображениям безопасности.
Напомним, что Запорожская АЭС, как писал портал "Комментарии", в шаге от катастрофы.
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