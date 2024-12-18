Проект "Бойко" обойдется в миллионы: Госкино заказало создание сериала

Государственное агентство Украины по кино заказало производство (создание) национального телевизионного сериала "Бойко". Соответствующий тендер размещен на платформе Prozorro.

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Тендер объявили 12 декабря и в тот же день избрали победителя. Согласно протоколу раскрытия тендерных предложений был один участник – ООО "Либерти продакшн" с предложением 18 000 000 грн (без НДС).

Согласно протоколу, размещенному на странице тендера, уполномоченное лицо Госкино Украины провело процедуру без применения открытых торгов. В протоколе определен источник финансирования закупки — ассигнования, предусмотренные Госкино в Государственном бюджете Украины по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии, в том числе документирование военных преступлений".

Срок выполнения работ – через 12 месяцев со дня подписания договора.

Напомним, что украинцы увеличили уровень потребления пиратского контента. Портал "Комментарии" рассказывал, что Украина среди шестерки стран с высоким уровнем потребления пиратского контента. Среди самых посещаемых в нашей стране сайтов – пиратский UAKino, занимающий третью позицию после Google и YouTube.

Количество посещений на разных доменах популярных пиратских сайтов. "И это только тот трафик, который проходит через провайдеров Украины без VPN", — говорится в издании Dev.ua.

Количество просмотров в Netflix примерно в 30 раз меньше, чем в UAKino.

“По количеству брендовых запросов (когда целенаправленно искали название или домен пиратского сайта) HDRezka в 4,5 раза популярнее Netflix и в 2 раза — Megogo. Суммарное количество посещений пиратских сайтов в 20 раз больше, чем у всех официальных поставщиков видеоконтента вместе, однако целенаправленно ищут именно пиратов только вдвое чаще”, — говорится в сообщении.