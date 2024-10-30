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Продукты для ВСУ: как военные оценивают качество питания и что требуют изменить

Военные выбрали, какое питание хотят получать: какие предпочтения бойцов

сегодня, 18:32
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве обороны Украины прокомментировали результаты опроса военных ВСУ относительно уровня удовлетворенности сухпайками, в том числе полевыми наборами продуктов №15. Речь идет об обычных наборах и усиленных с подогревом, сообщает портал "Комментарии".

Продукты для ВСУ: как военные оценивают качество питания и что требуют изменить

Иллюстративное фото

“В течение двух недель в опросе приняли участие 9128 респондентов, все – действующие военнослужащие. ГОТ стремится сделать рационы более разнообразными и адаптированными к нуждам военных. Армия позволила быстро собрать обратную связь от военнослужащих и проанализировать ее для улучшения качества питания", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Военные могли высказаться что:

  • качества пищевых наборов,

  • удобства и качества упаковки,

  • учет религиозных, этических и медицинских нужд.

Результаты продемонстрировали, что более половины военнослужащих высоко оценивают качество сухпайков: 51% поставили оценки пять и четыре по пятибалльной шкале.

Со своей стороны заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул: "Результаты опроса показали, что примерно 25% респондентов нуждаются в инклюзивном питании".

Сообщается, что уже утверждены технические спецификации для халяльных рационов и нарабатываются обновления для растительных и кошерных сухпайков. Эти наборы будут отвечать религиозным, медицинским и этическим потребностям.

Особое внимание уделено пожеланиям военных по поводу блюд, которые они хотели бы видеть в наборах. Высоким спросом пользуются традиционные украинские блюда – каши, борщ и мясные блюда. Также респонденты отмечали потребность в разнообразии, в частности супах, овощных блюдах и десертах.

В Минобороны отметили, что результаты опроса помогут улучшить качество пищевых наборов, которые будут снабжаться до конца 2024 года. А предложения и замечания военных будут учтены при обновлении технических спецификаций и планировании закупок на 2025 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военным отправили некачественные консервы.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/10/30/vijskovi-pidtrimuyut-zaprovadzhennya-koshernih-halyalnih-ta-roslinnih-suhpajkiv-opituvannya-v-armiya
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