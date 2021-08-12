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Главная Новости Общество права человека Проблема домашнего насилия будет решена: Геращенко рассказал о единственном выходе
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Проблема домашнего насилия будет решена: Геращенко рассказал о единственном выходе

Геращенко рассказал, как решить проблему домашнего насилия в Украине

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей

Домашнее насилие – проблема, которая из года в год лишь увеличивается, но есть возможность этот вопрос раз и навсегда закрыть, если на государственном уровне гарантировать возможность людям, совершающим такие преступления и страдающим алкогольной и наркотической зависимостью получать лечение и реабилитацию за счёт государства. Народные избранники вместе с Министерством внутренних дел и общественниками уже наработали соответствующий законопроект. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказал бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Проблема домашнего насилия будет решена: Геращенко рассказал о единственном выходе

Домашнее насилие. Фото из открытых источников

По его словам, в основном люди идут на насилие, когда теряют контроль над собой, а это происходит в основном после воздействия каких-то психотропных препаратов или же из-за чрезмерно выпитого алкоголя. Антон Геращенко отметил, что подтверждением этого есть социологические опросы, результаты которых свидетельствуют о том, что более, чем 70% случаев домашнего насилия совершено людьми, которые изначально употребили алкоголь или же были под воздействием наркотиков. Геращенко отметил, если законопроект будет принят, то можно будет начать лечить тех, кто уже совершил преступление. Естественно, прежде, чем начать такое лечение, должно быть соответствующее решение суда.

Экс-заммминистра отметил, если законопроект наберет необходимых 226 голосов в Раде, тогда будут выделяться деньги на реабилитацию людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Это существенно уменьшит количество случаев домашнего насилия в Украине.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — домашнее насилие является одним из самых "умалчиваемых" преступлений не только в Украине, но и во всем мире. Депутаты Верховной Рады наконец-то поддержали усиление административной ответственности за совершение такого рода насилия или же преступлений по признакам пола.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/geraschenko-skazal-ot-chego-zavisit-iskorenenie-domashnego-nasiliya-v-ukraine.htm?_gl=1*1lfvj5y*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODc1Njk0Ny4xMDAuMS4xNjI4NzU2OTc1LjA.&_ga=2.51756009.1154927112.1628166
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