Приюты и не только: государство выделит миллионы гривен для помощи жертвам домашнего насилия

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Козлова Альбіна
Совещание по вопросам противодействия домашнему насилию состоялось 9 августа. В совещании также участвовали Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.
Совещание по вопросу противодействия домашнему насилию, фото Офиса президента
В Украине многие граждане страдают от домашнего насилия, но раньше им некуда было пойти. Теперь планируется создать целую сеть служб поддержки, которые будут действовать в каждом регионе. Речь идет о приютах, центрах оказания помощи, консультативных службах. Также за счет субвенции запустят горячие линии, чтобы пострадавшие могли обращаться за помощью. На вызовы к жертвам насилия будут выезжать мобильные бригады приютов.
Всего планируется выделить 274,2 миллиона гривен. За эти средства проведут ремонт в помещениях для приютов и центров, закупят офисную технику, мебель, автомобили для мобильных бригад, обновят материально-техническую базу в 16 приютах, которые уже работают.
На территории Украины создадут еще 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад. Обращаться за помощью к ним смогут лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола.
Порядок предоставления субвенции областным администрациям уже одобрен Кабинетом министров. Однако основную деятельность по внедрению сети будет проводить власть на местах.
Как сообщал портал "Комментарии", ответственность за домашнее насилие усилили.
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