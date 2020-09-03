Пресс-секретаря братьев Суркисов предлагают номинировать на антипремию «Будяк року»

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Станислав Молчанов
Пресс-секретаря Игоря и Григория Суркисов Сергея Васильева
предложили номинировать на антипремию "Будяк року". Об этом на своей странице в
Facebook написал политолог Алексей Рожнов.
Политолог заявил, что такая мысль возникла после того,
как он увидел во многих украинских СМИ публикации Васильева, в которых он
хвалит братьев Суркисов.
Алексей Рожнов, заявляет, что Сергей Василев нарушает
права украинцев, освещая деятельность братьев Суркисов в положительном свете. По
словам политолога, именно в публикациях о своих работодателях Васильев подает
искаженную информацию и нарушает право украинских граждан на правду.
"Мне кажется, что Васильев как раз нарушает право украинских граждан на правду. Более того, с учетом активных судебных споров (о которых он пишет) между офшорами Суркисов и государственным "ПриватБанком", он оказывает публичное давление на судей", – заявляет политолог.
Политолог напомнил, что Украинский Хельсинский союз по
правам человека основал антипремию "Будяк року" еще в 2006 году. И ежегодно
вручает ее тем, кто грубо нарушает права человека.
Отметим, что в день публикации статей в адрес братьев Суркисов на страницах порядка десятка СМИ, Печерский суд вынес решение в пользу их оффшорных компаний, постановив взыскать с бюджета Украины около 350 млн дол. На это решение уже отреагировали в Кабмине, ОП и Нацбанке и собираются его оспорить.
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