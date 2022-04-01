Предоставление жилья переселенцам бесплатно или за деньги: что следует знать украинцам — объясняет адвокат

Продолжаем давать ответы на вопросы в правовой сфере, что касаются украинцев, которые эвакуировалися или предоставили жилье переселенцам. Адвокат общественной организации "Платформа прав человека" Евгений Воробьев объяснил, как действовать гражданам и какие права и обязанности у них в период военного положения.

Фото иллюстративное / Pixabay

Вопрос: Обязаны ли арендодатели жилья заключать договоры об аренде жилья с переселенцами, если они приютили их бесплатно/за арендную плату? Какие условия следует прописать в договоре? Как владельцу помещения, предоставившего жилье переселенцам бесплатно, разрешать имущественные споры в случае если гости что-то сломали/повредили имущество?

Адвокат ОО "Платформа прав человека" Евгений Воробьев объясняет: Конечно, если человек приютил бесплатно другого человека на несколько дней, то, по моему мнению, оформлять какие-либо документы не является обязательным.

Вместе с тем, владельцу имущества следует понимать, что без оформления документов с лицом, которое будет пользоваться вашим имуществом, могут быть определенные последствия. Например, кража, порча, уничтожение и т.д. Бывают разные варианты, поскольку не все мы одинаковы.

Поэтому мой совет, если вы предоставляете возможность бесплатно проживать лицу в вашем жилье уместным будет заключить договор ссуды. Настоящий договор регулируется ст. 827 ГК Украины.

По договору ссуды одна сторона (ссудодатель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (пользователю) вещь для пользования в течение установленного срока. Передача жилья может оформляться актом приема – передачи имущества, где вы можете описать состояние квартиры, вещи, какое их состояние, по желанию добавить их фото.

После этого, лицо принявшее в пользование жилье и вещи юридически отвечает за их целостность и т.д. С другой стороны, это будет больше дисциплинировать людей на бережное отношение к имуществу.

Если вы сдаете жилье в аренду за определенную сумму. По правилу аренда жилья должна оформляться письменным договором. Регулируется вопрос ст. 759 ГК Украины. По договору найма (аренды) наймодатель передает или обязуется передать нанимателю имущество в пользование за плату на определенный срок.

Существенными условиями, которые должны быть в договоре аренды жилья, являются:



— адрес квартиры, дома или любого другого жилого помещения: его общая площадь, количество комнат,

— реквизиты документов, подтверждающих право собственности (наименование документа, номер реестра и дата регистрации).

— сумма аренды квартиры в гривнах или другом валютном эквиваленте,

– срок действия договора. На практике это кратковременный или долгосрочный период. Относительно этого пункта существует один юридический нюанс: в случае отсутствия срока аренды недвижимости в договоре (в этом случае квартиры), такой договор считается автоматически заключенным на пять лет.

— обязанности Арендодателя и Арендатора: кто занимается обслуживанием квартиры, ремонтом вышедшей из строя техники, кто оплачивает коммунальные услуги, как и когда осуществляется текущий ремонт квартиры и т.д.

— паспортные и другие данные лиц, снимающих временное жилье.



Также в договоре об аренде квартиры дополнительно могут быть указаны следующие данные:

— показатели счетчиков перед сдачей жилья в аренду;

— перечень бытовой мебели и приборов, которые передаются для пользования Арендаторам (в виде отдельного приложения);

— запрет или разрешение на субаренду (имеется в виду передача наемного помещения/квартиры третьим лицам);

— разрешение на посещение жилья собственниками. Утверждение даты и времени визитов;

— сумма залога и порядок его возврата. Также в документе указывается не только сумма, но и валюта, в которой проходит выплата и срок выплаты залога после расторжения сделки;

— причины, служащие поводом для расторжения договора аренды и процедура – предоставление срока квартирантам для освобождения жилой площади.

Наличие заключенного договора, в котором все вышеприведенные позиции присутствуют, уменьшает вероятность злоупотребления сторонами при исполнении своих обязательств.



Вопрос: Куда обратиться переселенцу, если арендодатель нарушает условия сделки или его права (требует выселиться без обоснования причин/необоснованно повышенную цену/требует платить дополнительную сумму, которая ранее не обсуждалась)?

Евгений Воробьев: В случае, если возникают противоречия, они должны решаться путем переговоров. В случае невозможности договориться, стороны вправе обратиться в суд за защитой своих прав на недвижимое имущество. В согласовании со ст. 30 ГПК Украины иски, возникающие по поводу недвижимого имущества, предъявляются по местонахождению имущества или основной его части.

Следовательно, если возникли споры по поводу незаконного повышения арендной платы, уплаты дополнительных сумм и незаконного выселения, арендатор вправе защитить свои права в суде общей юрисдикции на территории обслуживания которого находится такое имущество.

В случае, если арендодатель совершает активные действия по Вашему выселению, Вы должны фиксировать все на видео, звать соседей или других свидетелей, вызвать полицию, для восстановления Вашего права на проживание в помещении.

Следует помнить, если у вас есть договор аренды, то вы защищены именно им и стороны должны соблюдать условия договора. В случае нарушения условий договора стороны в соответствии со ст. 16 ГК Украины имеют право на возмещение ущерба, моральный ущерб.

Как мы сообщали ранее, адвокат Евгений Воробьев предоставил информацию об алгоритме действий в случае потери документов личных или на имущество, случаев мародерства в вашем жилье, порядке уплаты алиментов в период военного положения.



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