Правила мобилизации изменятся: что разрешил Кабмин

Кабинет Министров Украины разрешил военным частям проводить мобилизацию без ТЦК. Военные части могут мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию правительства.



Иллюстративное фото

Постановление, дающее такое право военным частям, разработало Министерство обороны Украины.

"Отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", — объясняют в Кабмине.

Командирам воинских частей предоставили полномочия непосредственно:

- ⁠выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;

⁠- комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет определять перечень воинских частей, командиры которых смогут проводить призов добровольцев.

Министр обороны Украины Рустем Умеров убежден, что постановление поможет максимально эффективно использовать мотивацию граждан защищать свое государство от российской вооруженной агрессии. Оно дает возможность украинцам попасть на военную службу именно в то подразделение, которое они выбрали.

Между тем, бригады получили инструменты для проведения качественного рекрутинга, результатом которого является адресный призыв добровольцев. "Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны", — отметил министр.

Принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 № 560.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут проводить рекрутинг онлайн в Украине.



