Правила бронирования от мобилизации существенно изменят: СМИ

В Украине с 20 октября приостановили бронирование от мобилизации. Впоследствии процесс частично возобновили, однако Кабмин назначил масштабные проверки предприятий, которым разрешили бронировать работников. При этом правительство нарабатывает правила мобилизации, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Главком".



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Издание публикует вероятные правила, которые могут быть введены после согласования:

1. В список критически важных предприятий не может попасть организация, зарплата работников которой не превышает 19 000 грн в месяц. Чиновники считают, что это принесет в бюджет миллиарды гривен в месяц. Предприятия также должны подавать ежемесячную отчетность о размере зарплаты работников.

2. Областные военные администрации могут лишить права предоставлять предприятиям статус критически важных или, согласно другому варианту, это решение местные власти будут принимать совместно с ТЦК.

3. Количество забронированных на критически важных предприятиях может сократиться, например, в военной промышленности или энергетике, со 100% квоту на бронь снизят до 70-90%.

Сообщается, что ни один из вариантов чиновники не согласовали. "Эти изменения должны между собой согласовать Минэкономики и Минобороны, но пока ведомства не могут договориться. Похоже, решение будет приниматься на высшем уровне, не исключено, что президент Владимир Зеленский”, – отмечают СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники ТЦК, несмотря на наличие бронирования, мобилизуют военнообязанных. Суды принимают решение о незаконной мобилизации, однако пока человек получит его, он должен служить. Об оценке действий работников ТЦК военным юристом читайте по ссылке.



