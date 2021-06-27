Повышение тарифов автоматически повлечет подорожание товаров и услуг - эксперт

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Ольга Чародий
Повышение тарифов автоматически повлечет подорожание товаров
и услуг при ежемесячном падении покупательной способности украинцев. Об этом
заявила председатель Всеукраинского профсоюза производственников и
предпринимателей Наталия Землянская изданию "Комментарии-Украина".
Наталия Землянская (фото из открытых источников)
"Следует признать, что тот рынок, который нам предлагали —
это большая профанация. Профсоюзы выдвигают ряд требований к власти: восстановить
государственное регулирование цен для населения как на рынке природного газа,
так и на рынке электроэнергии (минимум до момента стабилизации экономики),
внеся соответствующие изменения в законодательство; безотлагательно заслушать
отчет правительства в порядке парламентского контроля; пересмотреть
государственную политику ценообразования в энергетическом секторе экономики
страны; — принять решение об усилении социальной защиты населения в условиях
внедрения энергорынка; пересмотреть принципы создания и деятельности
наблюдательных советов государственных предприятий и организаций", — считает
эксперт.
По ее словам, также профсоюзы предупредили, что в случае
невыполнения властью требований до 1 февраля этого года, они мобилизуют свои
силы и прибегнут к массовым протестным действиям.
"Опыт уже есть — 6 июля 2016-го, под стук казацких тулумбасов, профсоюзы мобилизовали на протест в Киеве более 50 тысяч участников. Не следует забывать, что именно 5-й президент Порошенко и экс-премьер Яценюк, затягивая пояса на простых украинцах, предложили МВФ как обеспечение возврата кредита — повышение для населения коммунальных тарифов в разы. И уже потом понеслось — "это требование МВФ". Даже сейчас эту "сказку — отмазочку" не снимают с эфиров уже "новые лица" украинской власти", — добавила она.
Как мы сообщали ранее, Верховная Рада Украины ожидает от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
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