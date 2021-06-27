Повышение тарифов автоматически повлечет подорожание товаров и услуг - эксперт

Повышение тарифов автоматически повлечет подорожание товаров и услуг при ежемесячном падении покупательной способности украинцев. Об этом заявила председатель Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталия Землянская изданию "Комментарии-Украина".

Наталия Землянская (фото из открытых источников)

"Следует признать, что тот рынок, который нам предлагали — это большая профанация. Профсоюзы выдвигают ряд требований к власти: восстановить государственное регулирование цен для населения как на рынке природного газа, так и на рынке электроэнергии (минимум до момента стабилизации экономики), внеся соответствующие изменения в законодательство; безотлагательно заслушать отчет правительства в порядке парламентского контроля; пересмотреть государственную политику ценообразования в энергетическом секторе экономики страны; — принять решение об усилении социальной защиты населения в условиях внедрения энергорынка; пересмотреть принципы создания и деятельности наблюдательных советов государственных предприятий и организаций", — считает эксперт.



По ее словам, также профсоюзы предупредили, что в случае невыполнения властью требований до 1 февраля этого года, они мобилизуют свои силы и прибегнут к массовым протестным действиям.

"Опыт уже есть — 6 июля 2016-го, под стук казацких тулумбасов, профсоюзы мобилизовали на протест в Киеве более 50 тысяч участников. Не следует забывать, что именно 5-й президент Порошенко и экс-премьер Яценюк, затягивая пояса на простых украинцах, предложили МВФ как обеспечение возврата кредита — повышение для населения коммунальных тарифов в разы. И уже потом понеслось — "это требование МВФ". Даже сейчас эту "сказку — отмазочку" не снимают с эфиров уже "новые лица" украинской власти", — добавила она.

Как мы сообщали ранее, Верховная Рада Украины ожидает от правительства программу по социальной защите населения из-за роста коммунальных тарифов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!