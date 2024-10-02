Повестки по почте: "Укрпочта" рассылает письма еще в одном регионе

Военнообязанным продолжают посылать повестки по почте. "Укрпочта" начала рассылать повестки в Прикарпатье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.



Повестка. Фото из открытых источников

"Документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Напечатаны повестки "Укрпочтой". Повестки будут направляться по имеющимся домашним адресам военнообязанных", — пояснили в областном ТЦК.

Также напомнили, что после получения повестки мужчины призывного возраста должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней с момента получения повестки. В противном случае будут привлечены к административной ответственности. ТЦК передает данные в полицию для розыска личности.

Напомним, что повестки по почте уже получали киевляне. Как выглядит обновленная повестка, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сентябре "Укрпочта" разослала первую партию повесток. Централизованный обмен повестками в электронном виде впервые прошел во вторник, 17 сентября. Из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты". В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки выбирали не в местных ТЦК.

При этом повестки заказными письмами получат не все. Об этом заявил адвокат Юрий Танасийчук. Кто может не получить повестки, читайте по ссылке.



