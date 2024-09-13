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Потратили почти 100 млн грн, а воды нет: почему не возобновили водоснабжение в Донецкой области

В Госаудитслужбе указали на неэффективное использование средств

сегодня, 17:56
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжают восстанавливать объекты, поврежденные и разрушенные оккупантами. Однако не все затраты на работы и оборудование эффективны. Бывает, что приобретенные комплектующие на сотни миллионов гривен так и не используются. И это в то время, когда на счету у государства должна быть каждая гривна. В Госаудитслужбе обнаружили неэффективные затраты на ремонт водопровода, сообщает портал "Комментарии".

Потратили почти 100 млн грн, а воды нет: почему не возобновили водоснабжение в Донецкой области

Иллюстративное фото

В службе сообщили, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОГА закупил оборудование для восстановления разрушенной обстрелами системы водоснабжения и водоотведения в городе Святогорске. Стоимость закупки стоила около 100 млн грн, однако оборудование в эксплуатацию так и не ввели.

"Специалисты Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Донецкой области выяснили, что после масштабных разрушений водопровода профильный департамент приобрел модульные очистные сооружения и насосную станцию у частного предприятия "ПОЛИ", которое стало победителем закупок", — сообщили в Госаудитслужбе.

В неиспользовании оборудования виновата компания-поставщик, ведь она не выполнила все условия договора. Компания не провела пусконаладочные работы для обеспечения правильного функционирования всех узлов сооружений и не предоставила исполнительные схемы по подключению к внешним инженерным сетям.

К тому же, Святогорская городская военная администрация, как выяснилось, не располагала информацией о том, есть ли на территории громады скважины, к которым планировалось подключение оборудования для водоснабжения.

Аудиторы пытались провести встречную сверку на ЧП "ПОЛИ", однако по указанному адресу частное предприятие найти не удалось.

О результатах проверки проинформированы правоохранительные органы.

“Аудиторы направили департаменту Донецкой ОГА требование обеспечения эффективного использования оборудования для восстановления водопровода. Ведь без водоснабжения невозможно провести следующий отопительный сезон”, — отметили в Госаудитслужбе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие нарушения обнаружили при ремонте школы в Сумской области.



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Источник: https://dasu.gov.ua/ua/news/5189

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