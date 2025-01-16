После визита Зеленского в Польшу решен вопрос с получением паспортов за границей

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу провел встречу с украинским сообществом, с которой обсудил выдачу паспортов ГП "Документ". По итогам его поездки он решил этот вопрос.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом на своей странице в Facebook рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук. По ее словам, только в Польше речь идет о более чем 80 тыс. граждан, которые давно ждут своих документов.

"Президент вопроса решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше – везде, где они "застряли". Спасибо МВД и Минединности за сотрудничество", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что юноши, выехавшие за границу до 18 лет, не могут получить паспорт. Это касается и выехавших за пределы страны до 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Судебно-юридическая газета".

“Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. То есть, и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК”, — сообщает издание.

Эту ситуацию рассматривали на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта, пригласив заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Отмечается, что несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса №932, до сих пор не решен вопрос механизма постановки на военный учет мужчин 18-20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успели вовремя стать на учет.