Послабление во время комендантского часа: где возобновят работу такси

Определенное ослабление во время действия комендантского часа будет введено во Львове — там начнут работать сервисы такси, однако не все. Об этом заявили во Львовской ОГА во время брифинга, сообщает портал "Комментарии".



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Во Львове запустят пилотный проект для вызова такси через услуги Bolt и Uklon во время комендантского часа.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень отметил, что для передвижения по Львову ночью необходим пропуск, который можно получить в комендатуре. Пропуск, а также военно-учетные документы должны иметь водители сервисов, которые будут работать в ночное время.

Что касается пассажиров, то представитель Львовской ОГА отметил, что пропуск не будет требоваться у тех, кто передвигается по городу при крайней необходимости.

После согласования всех процедур с комендатурой, проект легального вызова такси во время комендантского часа во Львове заработает до конца недели.

Напомним, что комендантский час во Львове продолжается с 00:00 до 05:00 утра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что работники ТЦК в разных городах Украины в октябре масштабные проверки. Рейды провели в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы". Также по сети интернет распространялась информация о проверках во Львове. В Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали проверки.

В областном ТЦК напомнили, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины. "Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещения военнообязанных граждан по военному учету во время действия военного положения", — говорится в сообщении.

Узнать более подробно, что происходит с мобилизацией во Львове, читайте по ссылке.



