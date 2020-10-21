Порнографические дипфейки - в соцсетях распространяются фейковые фото обнаженных пользователей-женщин

В социальных сетях стали активно распространяться фейковые фотоснимки обнаженных женщин. Жертвами этого явления стали более 100 тысяч человек. Они были искусственно обнажены с помощью технологий искусственного интеллекта, а затем пересылались через мобильное приложение Telegram. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на доклад компании Sensity, которая является экспертом в кибербезопасности.

Фото: Sensity

Несмотря на то, что некоторые из этих женщин "выглядели несовершеннолетними", распространители фото не видят в этом ничего плохого и называют это просто "развлечением".

В Sensity говорят, что для получения порнографических изображений использовалось приложение "дипфейк бот" (deepfake bot).

Принцип его работы довольно прост – человек отсылает фотографию женщины боту, а в ответ буквально в течение нескольких минут получает ее непристойное изображение. Также известно, что с помощью программы можно создать порнографического видео на основе изображений звезд и известных людей.

По словам руководителя Sensity Джорджио Патрини, использование частных фото является новым трендом. Так, каждый, кто имеет аккаунт в соцсети, может стать жертвой злоумышленников.

Также Патрини убежден, что несмотря на то, что приложение было ликвидировано в прошлом году, среди пользователей распространяются его "серые" версии.

В то же время, администратор "deepfake bot", известный под инициалом П., ссылаясь на плохое качество полученных изображений, не видит ничего плохого в его работе.

"В мире есть войны, болезни и другие плохие вещи, которые нам вредят", — заявил он, опровергая тот факт, что сервис может нанести ущерб пользователям.

Кроме того, по словам П., они блокируют пользователей, которые пытаются создать через сервер детскую порнографию. Он также заявил, что база изображений будет удалена.

По словам представителей компании Sensity, они пришли к выводу, что большинство пользователей данного приложения находятся на территории России и СНГ, т.к. с началом внедрения бота произошла массированная волна его рекламы в российской социальной сети "В контакте" (VK).

В свою очередь администратор VK опровергает данную информацию: "Мы не разрешаем публиковать такой контент, а также ссылки и платформы, и блокируем тех, кто распространяет их".

Известно, что авторы отчета, подготовленного компанией, поделились своими выводами с соответствующими правоохранительными органами, однако не получили ответа.

Автор книги "Дипфейки и Инфокалипсис" Нина Шик, говорит, что создание дипфейков распространено по всему миру, в то время как правоохранители просто не успевают отслеживать развитие технологии, а законодательная система не готова к подобным вызовам.

"Когда-нибудь этот контент станет более качественным, это лишь вопрос времени. Количество порнографии, произведенной с помощью технологии дипфейк, удваивается каждые полгода", — говорит она. "Для жертв этой технологии это катастрофа. Это может полностью разрушить их жизнь, поскольку они чувствуют себя обиженными и униженными", — подчеркивает Шик.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

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