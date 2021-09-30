Польша выталкивает афганских мигрантов обратно в Беларусь

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Елена Бурдейная
Организация Amnesty International заявила, что польские пограничники выталкивают мигрантов с территории Польши обратно в Беларусь. Это подтверждается спутниковыми фотоснимками, на которых видно, как группа лиц окружается кольцом и вытесняется к границе.
Снимки беженцев на границе Польши и Беларуси - фото Amnesty International
В конце августа группа из 32 афганцев, среди которых была и 15-летняя девушка, обратились к польскому правительству о предоставлении убежища. В течение 5-ти дней им должны быть предоставлены приемлемые условия для проживания: пища, вода, медицинская помощь. Вместо этого 18 августа мигрантов принудительно переместили обратно на границу и никаких условий создано не было.
В начале сентября польское правительство объявило чрезвычайное положение на территориях, прилегающих к границе с Беларусью. По этой причине ограничен въезд журналистов и представителей общественных организаций, которые могли бы помочь прибывшим отстоять свои права. Для того, чтобы узнать, что же происходит на границе, исследователи Amnesty International использовали 50 видео и фотографий, сделанных спутниками и с вертолета. Также собирались свидетельство жителей приграничных территорий. Собранная информация убедительно доказывает, что действительно были изменения в расположении группы беженцев под давлением посторонних лиц и действительно, условия в импровизированном лагере — нечеловеческие.
Причины чрезвычайного положения — неконтролируемый мощный поток мигрантов из соседней страны. Пограничникам ставится задача возвращать перехваченных лиц назад к границе. Между тем беженцы живут под открытым небом, поэтому уже 5 человек умерли, вероятно, от переохлаждения.
Amnesty International настаивает, что объявление чрезвычайного положения является незаконным и должно быть отменено как можно быстрее. Непредоставление беженцам помощи и возвращение к границе противоречит международному праву и законодательству ЕС.
Ранее портал "Комментарии" информировал, что 50 тыс. беженцев из Афганистана получили разрешение на въезд в США .
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