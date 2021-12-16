Политзаключенный Матюшенко в критическом состоянии – омбудсман

Состояние здоровья гражданина Украины Валерия Матюшенко, которого незаконно удерживают оккупанты в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области — критическое. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebooк.

Политзаключенный Матюшенко - фото из открытых источников

“В соответствии с медицинским заключением по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы, Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфадопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию. У Матюшенко произошло нападение: узел, образовавшийся в паховой зоне вследствие тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме "Изоляция", оказался паховой грыжей, что повлекло защемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно”, – сообщила омбудсман.

Денисова подчеркнула, что медобследование Матюшенко с привлечением квалифицированных специалистов должно проходить каждые три месяца, политзаключенный нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Напомним, наша страна надеется, что во время переговоров американского главы Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина обсудят проблему освобождения наших политических заключенных. Их, с нарушением законов, держат на территории РФ, на временно оккупированных территориях в Крыму и Донецком регионе. Об этом глава государства рассказал во время сегодняшнего пресс-марафона. По его словам, украинская сторона ждет эту встречу, где будут разговаривать американский президент и президент России. Им передали список. Поэтому мы ждем, что на их уровне будет упоминаться эта проблема.

Владимир Зеленский отметил, что существуют разные списки наших политзаключенных. Есть список, который мы озвучиваем во время Минских встреч, существует такой по крымским татарам, также есть список пленных украинцев, которые сейчас находятся на территории РФ. Все это мы имеем и пытаемся решить эту проблему.

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