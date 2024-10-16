Почему все плохо в городах: эксперт назвал главную проблему мэров

Во многих городах Украины постоянно возникают проблемы, особенно обострилась ситуация во время войны. Проблемы с теплоснабжением и канализацией – это лишь часть вызовов, на которые мэры не всегда обращают достаточное внимание. У них есть более важные задачи. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, почему во многих городах возникают значительные проблемы, сообщает портал "Комментарии".



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“Теперь вы понимаете, почему у нас во многих городах все так плохо? Потому что, вместо того, чтобы заниматься канализацией и теплоснабжением, наши мэры хотят стать известными на всю страну. Но делают это совершенно тупым способом”, – написал Олег Попенко.

Он отметил, как городской голова Конотопа Артем Семенихин знал о количестве ударных дронов, которые Россия запустила на территорию Украины в ночь на 16 октября. Он заявил, что в украинском небе ожидается 120 "шахедов". И эту информацию перепостило большинство Telegram-каналов.

"Да откуда ты это знаешь, разведчик Миклован, у тебя вода в доме идет по часам, трубы прогнили, электроэнергии в домах нет, а он — в небо поднялись 120 "шахедов". При этом ни одна наша военная госструктура об этом ни слова. Бесят вот такие крепкие хозяйственники”, — написал председатель Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о проблемах в Киеве. Киевляне показали, как на одном участке столичные чиновники "зарабатывают" деньги. Между домами трижды в год разрывают один и тот же участок с целью якобы проведения ремонта. Подробнее о ситуации и мнении жильцов домов читайте по ссылке. .



