Playboy поддержал женщин, обвинившим его основателя Хью Хефнера в насилии

В новом документальном фильме бывшие "девушки Playboy" и сотрудники журнала рассказывают о психологическом насилии, принуждении к сексу и употреблению наркотиков, которые практиковал его основатель.



Playboy - фото из открытых источников

"Сегодняшний Playboy — это не Playboy Хью Хефнера", — отвечает новое руководство Руководители PLBY Group — медиакомпании, которая управляет журналом Playboy и связанными с ним активами, — заявили, что "решительно поддерживают" женщин, выступивших с обвинениями в адрес основателя журнала Хью Хефнера. Об этом говорится в их открытом письме, которое было опубликовано на платформе Medium в связи с выходом сериала Secrets of Playboy на канале A&E.





10-серийный документальный фильм посвящен империи Playboy. Среди тех, кто дал для него интервью, люди из ближайшего окружения Хью Хефнера (например, его телохранитель и камердинер), а также девушки, снимавшиеся для журнала, жившие в особняке Playboy и участвовавшие в вечеринках, которые там устраивались.





Например, Холли Мэдисон, которая переехала в особняк Playboy в возрасте 21 года и несколько лет встречалась с Хефнером, описала их союз как повторяющийся цикл насилия и призналась, что долгое время боялась уйти, потому что ей "промыли мозги". Даже после того, как ей удалось разорвать отношения с Хефнером, она страдала от алкогольной зависимости и хотела покончить с собой.





Сондра Теодор, бывшая модель и актриса, которая также встречалась с Хефнером, рассказала, что в особняке регулярно устраивались оргии, на которых девушек принуждали к сексу в том числе с помощью наркотиков. По ее словам, в доме было так много кокаина, что собаки слизывали его с пола. "Я наблюдала, как появлялись девушка за девушкой, со свежими лицами, очаровательные, и их красота просто смывалась. Мы были для него никем. Он десятилетиями высасывал жизнь из всех этих молодых девушек", — вспоминает она.





Бывший помощник Хефнера признался, что у того был запас седативных средств, которые он называл "раздвигателями ног".





В сериале также рассказывается о нескольких трагических событиях, произошедших в годы расцвета Playboy, — смерти девушки Playboy Эдриенн Поллак от передозировки в 1973 году, самоубийстве помощницы Хефнера Бобби Арнштейн в 1975 году и гибели девушки Playboy Дороти Страттен, которую в 1980 году убил ее бывший муж.





По этому поводу в письме PLBY Group говорится: "Мы верим женщинам и их историям, и мы решительно поддерживаем людей, которые поделились своим опытом. Как бренд, в основе которого лежит секс-позитив, мы считаем, что безопасность и ответственность имеют первостепенное значение и что-либо меньшее непростительно".





Напомним, 27-летняя модель Playboy Элизабет Мари Шевалье пожаловалась на то, что не может завести романтические отношения, поскольку мужчин отталкивает ее привлекательная внешность.

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