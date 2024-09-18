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Плановые проверки продукции возвращаются: качество каких товаров будут контролировать

Качество каких товаров начнут проверять в Украине

сегодня, 12:24
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Кречмаровская Наталия

В Украине возобновят проведение плановых проверок некоторой продукции. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины 6 сентября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы Украины.

Плановые проверки продукции возвращаются: качество каких товаров будут контролировать

Иллюстративное фото

Проверят некоторые виды непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что они как орган рыночного надзора могут осуществлять плановые мероприятия государственного рыночного надзора по следующим видам продукции:

  • игрушки;

  • обогреватели помещений и комбинированные обогреватели;

  • электрическое и электронное оборудование.

"Отмечаем, что в соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции производятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора", — уточнили в Госпродпотребслужбе.

Также напомнили, что с марта этого года возобновлено проведение внеплановых проверок непродовольственной продукции. Госпродпотребслужба может проводить проверку характеристик продукции у распространителей и производителей на основании обращений потребителей.

Напомним, что в столице обнаружили очередной случай отравления детей в учебном заведении. Инцидент произошел в одной из школ Днепровского района. 5 случаев острой кишечной инфекции было выявлено 17 сентября. Что известно о ситуации в столичных школах, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что синоптики предупредили об ухудшении состояния атмосферного воздуха в столице. Подробнее об опасности и когда улучшится воздух в Киеве, читайте по ссылке.




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Источник: https://dpss.gov.ua/news/vidnovleno-planovi-perevirky-dlia-deiakykh-vydiv-nekharchovoi-produktsii
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