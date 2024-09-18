Плановые проверки продукции возвращаются: качество каких товаров будут контролировать

В Украине возобновят проведение плановых проверок некоторой продукции. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины 6 сентября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы Украины.



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Проверят некоторые виды непищевой продукции, которая может быть потенциально опасной для потребителей.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что они как орган рыночного надзора могут осуществлять плановые мероприятия государственного рыночного надзора по следующим видам продукции:

игрушки;

обогреватели помещений и комбинированные обогреватели;

электрическое и электронное оборудование.

"Отмечаем, что в соответствии с законодательством плановые проверки характеристик продукции производятся у распространителей этой продукции согласно секторальному плану рыночного надзора", — уточнили в Госпродпотребслужбе.

Также напомнили, что с марта этого года возобновлено проведение внеплановых проверок непродовольственной продукции. Госпродпотребслужба может проводить проверку характеристик продукции у распространителей и производителей на основании обращений потребителей.

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