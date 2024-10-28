Переселенцам выплатят денежную помощь на аренду жилья: кто и как может получить средства

Переселенцам в Винницкой и Днепропетровской областях выплатят пособие на аренду жилья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.



"Целью проекта является поддержка семей внутренне перемещенных лиц в принимающих общинах в течение 6 месяцев. Сбор данных для получения материальной помощи в 2024 году проводит БФ Право на защиту при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Об этом идет речь на сайте благотворительного фонда”, — отметили в министерстве.

Получить помощь могут семьи внутренних переселенцев, вынужденно изменивших место жительства после 24 февраля 2022 года и еще не получавших целевой денежной помощи на аренду жилья от международных организаций. А также ВПЛ должны принадлежать к одной из таких категорий населения, которые:

проживают в местах временного проживания (МВП), которые могут оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы,

проживают в МВП под угрозой выселения (особенно в школах и детских садах),

проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МВП,

новоприбывшие ВПЛ (до одного года), не желающие проживать в МВП.

"Все целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Домохозяйство также должно иметь возможность найти жилье для аренды и оплатить первые 2 месяца за нее”, — предупредили в министерстве.

Подать заявку на получение пособия можно, оформив заявку. В случае положительного решения, вас пригласят на собеседование, во время которого необходимо будет подтвердить предоставленные ответы и продемонстрировать соответствующие документы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, из каких городов выезжают жители.



