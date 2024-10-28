logo

BTC/USD

68864.06

ETH/USD

2494.63

LTC/USD

69.75

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Переселенцам выплатят денежную помощь на аренду жилья: кто и как может получить средства
commentss НОВОСТИ Все новости

Переселенцам выплатят денежную помощь на аренду жилья: кто и как может получить средства

Получить денежную помощь на аренду жилья могут не все

сегодня, 19:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переселенцам в Винницкой и Днепропетровской областях выплатят пособие на аренду жилья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции.

Переселенцам выплатят денежную помощь на аренду жилья: кто и как может получить средства

"Целью проекта является поддержка семей внутренне перемещенных лиц в принимающих общинах в течение 6 месяцев. Сбор данных для получения материальной помощи в 2024 году проводит БФ Право на защиту при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Об этом идет речь на сайте благотворительного фонда”, — отметили в министерстве.

Получить помощь могут семьи внутренних переселенцев, вынужденно изменивших место жительства после 24 февраля 2022 года и еще не получавших целевой денежной помощи на аренду жилья от международных организаций. А также ВПЛ должны принадлежать к одной из таких категорий населения, которые:

  • проживают в местах временного проживания (МВП), которые могут оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы,

  • проживают в МВП под угрозой выселения (особенно в школах и детских садах),

  • проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МВП,

  • новоприбывшие ВПЛ (до одного года), не желающие проживать в МВП.

"Все целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Домохозяйство также должно иметь возможность найти жилье для аренды и оплатить первые 2 месяца за нее”, — предупредили в министерстве.

Подать заявку на получение пособия можно, оформив заявку. В случае положительного решения, вас пригласят на собеседование, во время которого необходимо будет подтвердить предоставленные ответы и продемонстрировать соответствующие документы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, из каких городов выезжают жители.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/minre_ua/7050
Теги:

Новости

Все новости