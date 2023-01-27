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Пенсионная реформа: как нужно подготовить фондовый рынок

Правительство планирует продолжить пенсионную реформу, а именно ввести обязательный накопительный уровень, для которого нужно подготовить фондовый рынок.

сегодня, 17:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Как известно, в Украине до сих пор не ввели второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. До сих пор действует солидарная система, которая не сможет обеспечить достойной пенсией пожилых людей, а также добровольное накопление, не пользующееся большой популярностью по ряду причин.

Пенсионная реформа: как нужно подготовить фондовый рынок

Фото: pixabay.com


В Верховной Раде Украины есть законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" № 2683, предусматривающий установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет. Согласно ему, работодатели и наемные работники будут поровну платить: 1% размера заработной платы — в первый год введения второго уровня пенсионных накоплений, 1,5% — во второй, 2% — в третьи и последующие годы. Размер единого социального взноса будет оставаться неизменным. Сохранение средств человека будет гарантировано государством. Опрошенные "Комментариями" эксперты говорят: ввести полноценную трехуровневую систему без функционирующего фондового рынка не получится.


"Нужно существование фондового рынка, чего сейчас нет. Поэтому пока это виртуальный проект. Изменения законодательные для фондового рынка не требуются. Но необходимы изменения в государстве, чтобы этот фондовый рынок возник. Нужно верховенство права, борьба с коррупцией, эти реформы", – говорит Сергей Фурса, инвестиционный банкир.


Эксперт по финансам Олег Терещенко убежден: залогом успешного завершения реформы является доверие к фондовому рынку и уменьшение коррупции.


"Без сокращения коррупции не будет доверия к фондовому рынку, не придут клиенты, ничего не будет. На фондовый рынок за пятнадцать лет донорские организации выделили больше средств, чем сегодня капитализация фондового рынка. А доверия к фондовому рынку нет. Очевидно, не тем занимаются люди, ответственные за фондовый рынок. Без доверия никто туда деньги не понесет", – резюмировал эксперт.



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