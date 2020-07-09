Пенсионерам упростят проезд через КПВВ на Донбасс

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Екатерина Белоброва
Украинское руководство разработает инициативу "Красного Креста" о создании более простых условия по перемещению через КПВВ на Донбасс для слабо защищенных групп, в первую очередь, пенсионеров. Об этом сообщает Офис президента.
Соответствующих договоренностей сегодня достигли во время видеоконференции замглавы ОП Игорь Жовква и руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт.
"Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК относительно упрощения режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров", - сообщили в ОП.
Стороны также согласились направить дополнительные усилия для обеспечения доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которые незаконно удерживаются боевиками на оккупированном Донбассе, в Крыму и России.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ скандальной аудиозаписи телефонного разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным.
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