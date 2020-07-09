Пенсионерам упростят проезд через КПВВ на Донбасс

Украинское руководство разработает инициативу "Красного Креста" о создании более простых условия по перемещению через КПВВ на Донбасс для слабо защищенных групп, в первую очередь, пенсионеров. Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующих договоренностей сегодня достигли во время видеоконференции замглавы ОП Игорь Жовква и руководитель миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт.

"Было договорено проработать ряд рекомендаций со стороны МККК относительно упрощения режима прохождения КПВВ на линии разграничения для наиболее уязвимых категорий населения, прежде всего пенсионеров", - сообщили в ОП.

Стороны также согласились направить дополнительные усилия для обеспечения доступа МККК и других гуманитарных организаций к украинцам, которые незаконно удерживаются боевиками на оккупированном Донбассе, в Крыму и России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ скандальной аудиозаписи телефонного разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!