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Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кто и как может оформить онлайн

В Минобороны, хотят, что приложение "Резерв+" стало альтернативой ТЦК

сегодня, 19:18
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Кречмаровская Наталия

Отсрочки от мобилизации онлайн заработают уже в ноябре. Полноценно заработает три типа отсрочки. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает портал "Комментарии".

Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кто и как может оформить онлайн

Иллюстративное фото

Электронные отсрочки смогут оформить в "Резерв+" люди с инвалидностью, студенты и родители многодетных семей.

По словам Черногоренко, уже в этом месяце в приложении будут:

  • отсрочка для людей с инвалидностью;

  • отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

  • отсрочка для родителей многодетных семей

Она добавила, что отсрочки в "Резерв+" должны быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.

Черногоренко также подчеркнула, что сейчас в ведомстве пытаются перенести абсолютно все отсрочки в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в приложении "Резерв+" снова произошел сбой. Причиной послужили проблемы при тестировании. “Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв. Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно отправили тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID”, — сообщила она.

Напомним, что в октябре в приложении "Резерв" возникла ошибка, из-за которой срок действия отсрочки от мобилизации был изменен.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-ALdXgmyYDw
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