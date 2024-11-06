Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кто и как может оформить онлайн

Отсрочки от мобилизации онлайн заработают уже в ноябре. Полноценно заработает три типа отсрочки. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, сообщает портал "Комментарии".

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Электронные отсрочки смогут оформить в "Резерв+" люди с инвалидностью, студенты и родители многодетных семей.

По словам Черногоренко, уже в этом месяце в приложении будут:

отсрочка для людей с инвалидностью;

отсрочка для студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

отсрочка для родителей многодетных семей

Она добавила, что отсрочки в "Резерв+" должны быть очень простыми: достаточно будет зайти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который подгрузится в электронный военно-учетный документ.

Черногоренко также подчеркнула, что сейчас в ведомстве пытаются перенести абсолютно все отсрочки в онлайн, а также чтобы "Резерв+" стал полноценной альтернативой ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в приложении "Резерв+" снова произошел сбой. Причиной послужили проблемы при тестировании. “Друзья, небольшой технический сбой в приложении Резерв. Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно отправили тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID”, — сообщила она.

Напомним, что в октябре в приложении "Резерв" возникла ошибка, из-за которой срок действия отсрочки от мобилизации был изменен.



