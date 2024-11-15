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Отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям невозможно: в ТЦК указали, где могут служить бойцы

Какие профессии могут получить мобилизованные, которые отказываются воевать по религиозным убеждениям

сегодня, 13:22
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Однако некоторые граждане отказываются от мобилизации по религиозным убеждениям. В Волынском областном ТЦК и СП отметили, что, согласно действующему законодательству, это невозможно, сообщает портал "Комментарии".

Отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям невозможно: в ТЦК указали, где могут служить бойцы

Иллюстративное фото

Отмечают, что действующее законодательство, в условиях военного положения в Украине, ограничивает возможность прохождения альтернативной, то есть невоенной, службы. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы независимо от профессии или религиозных убеждений.

“История знает немало примеров службы в армии тех, кто отказывался брать в руки оружие по религиозным убеждениям. Ярким примером является Дезмонд Досс, медик армии США, во время Второй мировой войны спасший 75 своих собратьев в битве за Окинаву, не взяв в руки оружие. Благодаря вере и преданности своему долгу, Досс стал первым в истории США, получившим Медаль Почета, не воюя с оружием”, — объяснили в ТЦК.

При этом отметили, что согласно действующему законодательству, мобилизованные, которые не могут использовать оружие по религиозным убеждениям, могут служить во вспомогательных ролях. Они не требуют участия в боевых действиях. Такие мобилизованные могут получить должность медиков, поваров, водителей, инженеров и других специалистов. Служба военных на этих должностях, по убеждению ТЦК, не менее важна для обороноспособности страны.

"Таким образом, даже не держа в руках оружия, можно защищать государство, поддерживать собратьев и выполнять важную миссию в это непростое время", — подчеркнули в областном ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой будет мобилизация в 2025 году.




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Источник: https://www.facebook.com/volynarmy/posts/pfbid0E2yar4GCKzHG4ZE243eaHtaNsTQ3NDRXyuXkVg2CXjAXMfxgvUUM4k6DrzDTgwoFl?locale=ru_RU
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