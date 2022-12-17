Омбудсмен обеспокоен состоянием гражданина Украины в грузинской тюрьме (ФОТО)

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Slava Kot
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец просит разрешение властей Грузии на посещение Михеила Саакашвили в тюрьме. Омбудсмен обеспокоен состоянием украинца после попавших в сеть фотографий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт омбудсмена Украины.
Гражданин Украины Саакашвили. Фото: с открытых источников
В сеть попали фото экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, на котором трудно узнать политического деятеля. Саакашвили находится в медицинском центре в столице Грузии.
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец требует от руководства Грузии разрешения на посещение и проверку здоровья Саакашвили, чтобы убедиться, что гражданину Украины ничего не угрожает.
Уполномоченный омбудсмен отметил, что Украина будет уделять максимум усилий по защите своих граждан, находящихся за границей. Ранее адвокат Саакашвили заявлял, что в теле экспрезидента Грузии обнаружили яд.
Фото, из-за которого появилось заявление Дмитрия Лубинца с беспокойством о состоянии Саакашвили можно просмотреть ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что грузин не пустил свое заведение общепита известную россиянку.
Также "Комментарии" писали о месте в Турции, где россиянам не рады. Против них собирают подписи на известном сайте. Из-за вторжения России в Украину россияне бегут за границу и одной из популярнейших стран является Турция.
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Новости
читач
сегодня, 20:08
А станом тисяч українських громадян в російських в'язницях омбудсмен не занепокоєний? Умовами їх утримання, лікування поранених і травмованих, відношенням?
читач
сегодня, 20:03
А станом громадян України в російських тюрмах омбудсмен не занепокоєний?