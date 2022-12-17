Омбудсмен обеспокоен состоянием гражданина Украины в грузинской тюрьме (ФОТО)

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец просит разрешение властей Грузии на посещение Михеила Саакашвили в тюрьме. Омбудсмен обеспокоен состоянием украинца после попавших в сеть фотографий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт омбудсмена Украины.



Гражданин Украины Саакашвили. Фото: с открытых источников

В сеть попали фото экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, на котором трудно узнать политического деятеля. Саакашвили находится в медицинском центре в столице Грузии.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец требует от руководства Грузии разрешения на посещение и проверку здоровья Саакашвили, чтобы убедиться, что гражданину Украины ничего не угрожает.

"Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михаил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство. Поэтому грузинская сторона должна обеспечить его надлежащей медицинской помощью и надлежащими условиями содержания в медицинском учреждении. Или способствовать переводу в европейские или американские медицинские учреждения", — заявил омбудсмен Украины .

Уполномоченный омбудсмен отметил, что Украина будет уделять максимум усилий по защите своих граждан, находящихся за границей. Ранее адвокат Саакашвили заявлял, что в теле экспрезидента Грузии обнаружили яд.

Фото, из-за которого появилось заявление Дмитрия Лубинца с беспокойством о состоянии Саакашвили можно просмотреть ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что грузин не пустил свое заведение общепита известную россиянку.

Также "Комментарии" писали о месте в Турции, где россиянам не рады. Против них собирают подписи на известном сайте. Из-за вторжения России в Украину россияне бегут за границу и одной из популярнейших стран является Турция.

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