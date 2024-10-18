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Оккупанты планируют масштабную "инвентаризацию": будут искать имущество украинцев, не получивших паспорт РФ

"Инвентаризировать" планируют не менее 100 объектов в Луганской области

18 октября 2024, 19:31
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях захватчики планируют провести "инвентаризацию" всей недвижимости. Речь идет о временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Оккупанты планируют масштабную "инвентаризацию": будут искать имущество украинцев, не получивших паспорт РФ

Иллюстративное фото

Сообщается об "инвентаризации" не менее 100 тысяч объектов. "Начнут со Станично-Луганского района области. Главная цель такой кампании – выявить имущество украинцев, которые не поменяли гражданство, не получили российский паспорт и не оформили его в соответствии с кремлевским законодательством", — сообщили в Центре.

На временно оккупированных территориях Херсона захватчики создали специальный жилищный фонд так называемого "безхозного" жилья. Фонд создается с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев.

Чтобы остановить эти преступления врага, присоединяйтесь к борьбе против него и его сообщников, — обратились к украинцам в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне агитируют детей получать военные специальности.

В Центре национального сопротивления отметили, что в следующие выходные, 19 октября, во временно оккупированном Луганске проведут так называемый день открытых дверей. Мероприятие проводят с целью популяризации наиболее востребованных специальностей на рынке труда среди старшеклассников. Среди таких – разного плана военные специальности, а также квалификации сопутствующие военному делу.

Напомним, что в селах на временно оккупированных территориях зафиксированы очередные случаи призыва 18-летних украинцев, получивших паспорт РФ. Куда отправляют юношей, читайте по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-rozpochynayut-masshtabnu-inventaryzatsiyu-ukrayinskoyi-neruhomosti-na-tot/
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