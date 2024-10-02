Новый формат повесток вводят в Украине: что изменится

В Украине введут новый формат повесток. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию DOU.

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Теперь в повестках будет QR-код. Нововведения будут введены в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

QR-код позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить действительность документа. Тем временем в приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

действительность повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, выдавший повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Согласно постановлению Постановление № 560, в Украине введены следующие виды повесток:

повестка на уточнение персональных данных, данных военно-учетного документа из реестра "Оберег";

повестка на прохождение медкомиссии, чтобы получить вывод, пригоден ли человек для военной службы;

повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

Повестку о призыве (так называемая боевая или повестка на отправку) вручают после медицинской комиссии пригодному к службе человеку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" рассылает повестки военнообязанным. Соответствующие документы уже получили киевляне. Также повестки по почте начали рассылать на Прикарпатье. Кто не получит повестку по почте, читайте по ссылке.



