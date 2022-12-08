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Новые возможности в получении субсидий: что изменилось

Функцию по назначению, начислению и выплате субсидий с 2023 года будет выполнять ПФУ

сегодня, 10:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Для получения субсидии с 1 декабря можно обращаться не только в ЦНАПы и уполномоченные лица исполнительных органов территориальных общин, но и в Пенсионный Фонд. Ему с начала зимы передана функция выплаты субсидий, сообщают в пресс-службе Министерства социальной политики. Такое решение призвано "оптимизировать процессы выплат, сделать их более прозрачными и более эффективно администрировать".

Новые возможности в получении субсидий: что изменилось

Средний размер субсидии 1800 грн. Фото: pixabay.com


В ведомстве напомнили, что для того, чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию по установленным формам в:


• ЦНАП или уполномоченное лицо исполнительных органов территориальных общин;


• сервисный центр ПФУ или через веб-портал или мобильное приложение Фонда;


• через портал "Дия".


Как известно, на субсидии в государственном бюджете-2023 заложено 37,9 млрд. грн. Таким образом, расходы под эту статью расходов сократили почти на 10%. По предварительным прогнозам, средний размер месячной выплаты с 1 января составит 1700 – 1800 грн. В Минсоцполитики уверяли: если потребность в субсидиях будет расти, проведут перераспределение внутри бюджетных расходов.


Получить субсидию могут семьи, где плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Он рассчитывается отдельно для каждой семьи.


В виде жилищных субсидий государство возмещает оплату собственно жилищно-коммунальных услуг, а также обслуживание потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении таких услуг, расходы на управление многоквартирным домом, в котором создано ОСМД, а также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Кроме того, по решению органов социальной защиты субсидия может быть назначена за арендуемое жилье.






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Источник: https://www.msp.gov.ua/
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