"Новогодний" штраф: за что могут наказать украинцев

Украинцы уже отметили день Святого Николая и готовятся к празднованию Рождества и Нового года. И главным атрибутом этих праздников остается елка. Те, кто предпочитает искусственное дерево, не рискуют, кроме качества материала елки, а вот за живую новогоднюю красавицу возможно придется уплатить немалый штраф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Новости. Live".

Иллюстративное фото

Согласно действующему законодательству, оштрафовать могут за нелегальную вырубку, продажу, хранение и приобретение елок.

Согласно ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафе за нарушение правил покупки или продажи хвойных деревьев для граждан колеблется от 510 до 1 700 грн. Если елка была срезана в зонах природно-заповедного фонда, этот штраф может достигать от 1 700 до 3 655 грн.

Незаконная рубка за пределами населенных пунктов, согласно ст. 153 КУоАП наказывается штрафом для граждан от 170 до 510 грн, для должностных лиц или предпринимателей — от 510 до 850 грн.

По ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную рубку, повреждение или уничтожение лесных культур предусмотрен штраф для граждан от 510 до 1020 грн, для должностных лиц — от 2550 до 5100 грн.

По данным РБК-Украина, согласно статье №246 Уголовного кодекса Украины, за незаконную порубку или незаконную перевозку, хранение и сбыт леса, предусматривается штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Кроме этого, за каждую незаконно срубленную елку определяют вред, причиненный лесу. Размер этого ущерба зависит от диаметра поврежденного дерева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцев за рубежом будут штрафовать.



