Нобелевская лауреатка шокировала заявлением: что Гутерреш должен был передать Путину в России

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Slava Kot
Председатель правления Центра гражданских свобод и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Россию, должен был вручить российскому диктатору Владимиру Путину ордер на арест изданный Международным уголовным судом за военные преступления в войне.
На саммите БРИКС Гутерреш встретился с Путиным
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Александра Матвийчук приняла участие на 10-м Киевском форуме безопасности для молодежи, где рассказала, как должен был действовать Антониу Гутерреш на саммите БРИКС в Казани, где он встретился с Путиным.
Александра Матвийчук отметила, что систему безопасности ООН создали после Второй мировой войны страны, которые вышли из нее победителями и ввели определенные привилегии для себя. Таким образом, сегодняшний мировой порядок, основанный на Уставе ООН и международном праве разрушается из-за деятельности России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН ответили на критику Украины, почему Антониу Гутерреш поехал на саммит БРИКС в Россию.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который прямо сказал, какую позицию в войне в Украине занимает генсек ООН Гутерреш.
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