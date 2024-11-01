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Нобелевская лауреатка шокировала заявлением: что Гутерреш должен был передать Путину в России

Лауреат Нобелевской премии мира рассказала, что должен был сделать генсек ООН в России во время встречи с Путиным.

сегодня, 16:56
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Slava Kot

Председатель правления Центра гражданских свобод и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Россию, должен был вручить российскому диктатору Владимиру Путину ордер на арест изданный Международным уголовным судом за военные преступления в войне.

Нобелевская лауреатка шокировала заявлением: что Гутерреш должен был передать Путину в России

На саммите БРИКС Гутерреш встретился с Путиным

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Александра Матвийчук приняла участие на 10-м Киевском форуме безопасности для молодежи, где рассказала, как должен был действовать Антониу Гутерреш на саммите БРИКС в Казани, где он встретился с Путиным.

"Конечно, я хотела бы, чтобы он вручил ему ордер на арест, все же Международный уголовный суд входит в систему коллективной безопасности ООН, созданную в прошлом веке", — сказала Матвийчук.

Александра Матвийчук отметила, что систему безопасности ООН создали после Второй мировой войны страны, которые вышли из нее победителями и ввели определенные привилегии для себя. Таким образом, сегодняшний мировой порядок, основанный на Уставе ООН и международном праве разрушается из-за деятельности России.

"Россия, которая не совсем законно заняла место Советского Союза, получила эти привилегии, включая право вето, что дает ей возможность парализовать работу Совета Безопасности ООН. Поэтому эта система пока еще нефункциональна и коллапсирует", — пояснила Матвийчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН ответили на критику Украины, почему Антониу Гутерреш поехал на саммит БРИКС в Россию.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который прямо сказал, какую позицию в войне в Украине занимает генсек ООН Гутерреш.



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