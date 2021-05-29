Необходимо упростить процесс стажировки работников на предприятиях - Алексей Устенко

Учитывая динамику развития трудовых отношений, встала задача упростить процесс стажировку работников на предприятиях. Об этом заявил народный депутат Украины IХ созыва Алексей Устенко "Комментарии-Украина".

Алексей Устенко (фото из открытых источников)

"Совместно с #РадамістЗахистиФОП, Всеукраинской ассоциацией предпринимателей и потребителей, представителями территориальных центров занятости мы разработали законопроект №3812, которым упрощаем процедуру стажировки как для работодателя, так и для будущего работника. Что мы предлагаем? Ввести категорию "стажировка на субъектах малого предпринимательства", которая предполагает не только проверку умений и навыков стажера, но и передачу ему новых знаний от закрепленного за ним наставника. Это означает, что лицо, которое принимают на стажировку, не только занимается трудовой деятельностью, но и учится", — сказал Алексей Устенко .

По его словам, нужно создать возможность оформления на стажировку лиц на основе внутреннего приказа без необходимости уведомления контролирующих органов.

"Это означает, что на стажировку работодатель может принять лицо на основании трехстороннего договора "стажер-работодатель-Центр занятости" — без надобности официального оформления (оно занимает гораздо больше времени и человеческих ресурсов). Таким образом, предприниматель получает возможность избежать высоких штрафов за неоформленного работника", — подчеркнул он.

И, кроме того, как считает народный депутат Украины IХ созыва, нужно освободить от необходимости вносить записи в трудовую книжку.

"В большинстве случаев лица, проходящие стажировку (испытания) на новом рабочем месте, в первую очередь, не заинтересованы в заключении трудового договора и внесении соответствующей записи в трудовую книжку, что в случае не прохождения испытательного срока, приводит к негативной истории трудового стажа", — подчеркнул Алексей Устенко.

Напомним, Польша готовится вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде.







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