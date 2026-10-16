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Не обстрелы и не блэкауты: чего на самом деле не выдержат украинцы в 2026 году

Искусственный интеллект оценил, какие проблемы и ситуации могут сломать украинцев в 2026 году

16 октября 2026, 22:24
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Кречмаровская Наталия

Россия пятый год ведет полномасштабную кровопролитную войну против Украины. И украинский тыл теряет прочность. Об истощении украинцев говорят и политики, и эксперты. Что может сломать украинцев уже в 2026 году – ответил искусственный интеллект.

Не обстрелы и не блэкауты: чего на самом деле не выдержат украинцы в 2026 году

Проблемы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT: финансовые проблемы и жизнь без перспектив. По его мнению, самая большая угроза – когда человек перестает видеть впереди что-то хорошее. Рост цен, сокращение сбережений и не успевающие за расходами зарплаты заставляют украинцев думать не о будущем, а о том, как дотянуть до следующего месяца.

Дополнительным испытанием может стать зима с неопределенностью электричества, тепла и воды. Не менее опасны одиночество и утрата ощущения нормальной жизни. Как отмечает ChatGPT, гораздо опаснее, когда ежедневные проблемы постепенно убеждают человека, что от него уже ничего не зависит.

Чат-бот Gemini: уныние и раскол общества. Считает, что украинцев может сломать не столько физический страх или бытовые трудности, к которым люди научились приспосабливаться, сколько потеря доверия и ощущения одиночества.

Среди рисков Gemini называет разочарование в международных партнерах, недоверие к государственным институтам и конфликты между обществом и политиками. Сочетание постоянных блэкаутов, дефицита ПВО и сложных дипломатических условий может усилить усталость. В результате возникает апатия – состояние, при котором общество теряет желание сопротивляться.

Чат-бот Copilot: затяжная война и внутренние кризисы. По его мнению, опасность заключается в длительных последствиях войны: постоянных обстрелах, потерях близких, экономическом истощении и ощущении бесконечной борьбы.

Ситуацию могут усугубить коррупционные скандалы, политические конфликты, разочарование во власти, проблемы с работой, медициной и образованием. Отдельный риск – уменьшение международной поддержки, если союзники сосредоточатся на собственных проблемах. Все это способно усилить чувство изоляции и подорвать веру украинцев в свои силы.

Все три чат-бота считают, что главная угроза для украинцев – постепенное внутреннее истощение. Финансовые трудности, затяжная война, недоверие к власти и утрата общей цели могут усиливать друг друга.

Разница – в акцентах. ChatGPT больше всего говорит о деньгах, бытовой нестабильности и бессилии. Gemini ставит на первое место уныние, разочарование в партнерах и раскол общества. Copilot отмечает долгосрочные последствия войны, внутренние кризисы и возможное сокращение международной поддержки.

Подводя итог, следует отметить, что не только внешнее давление, но и потеря веры в собственные силы может стать самым тяжелым испытанием для Украины в 2026 году. При этом взаимоподдержка и ощущение единства, по мнению чат-ботов, остаются ключевыми факторами устойчивости.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с "математикой" Кабмина.




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