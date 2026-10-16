Не обстріли та не блекаути: чого насправді не витримають українці у 2026 році

Росія п’ятий рік веде повномасштабну кровопролитну війну проти України. І український тил втрачає міцність. Про виснаження українців говорять і політики, і експерти. Що може зламати українців уже у 2026 році — відповів штучний інтелект.

Проблеми. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT: фінансові проблеми та життя без перспектив. На його думку, найбільша загроза — коли людина перестає бачити попереду щось хороше. Зростання цін, скорочення заощаджень і зарплати, які не встигають за витратами, змушують українців думати не про майбутнє, а про те, як дотягнути до наступного місяця.

Додатковим випробуванням може стати зима з невизначеністю щодо електрики, тепла та води. Не менш небезпечні самотність і втрата відчуття нормального життя. Як наголошує ChatGPT, значно небезпечніше, коли щоденні проблеми поступово переконують людину, що від неї вже нічого не залежить.

Чат-бот Gemini: зневіра та розкол суспільства. Вважає, що українців може зламати не стільки фізичний страх чи побутові труднощі, до яких люди вже навчилися пристосовуватися, скільки втрата довіри та відчуття покинутості.

Серед ризиків Gemini називає розчарування в міжнародних партнерах, недовіру до державних інституцій і конфлікти між суспільством та політиками. Поєднання постійних блекаутів, дефіциту ППО та складних дипломатичних умов може посилити втому. У результаті виникає апатія — стан, за якого суспільство втрачає бажання чинити опір.

Чат-бот Copilot: затяжна війна та внутрішні кризи. На його думку, небезпека полягає в довготривалих наслідках війни: постійних обстрілах, втратах близьких, економічному виснаженні та відчутті нескінченної боротьби.

Ситуацію можуть погіршити корупційні скандали, політичні конфлікти, розчарування у владі, проблеми з роботою, медициною та освітою. Окремий ризик — зменшення міжнародної підтримки, якщо союзники зосередяться на власних проблемах. Усе це здатне посилити відчуття ізоляції та підірвати віру українців у власні сили.

Усі три чат-боти вважають, що головна загроза для українців — поступове внутрішнє виснаження. Фінансові труднощі, затяжна війна, недовіра до влади та втрата відчуття спільної мети можуть посилювати одне одного.

Різниця — в акцентах. ChatGPT найбільше говорить про гроші, побутову нестабільність і безсилля. Gemini ставить на перше місце зневіру, розчарування в партнерах і розкол суспільства. Copilot наголошує на довготривалих наслідках війни, внутрішніх кризах і можливому скороченні міжнародної підтримки.

Підсумовуючи відповідь, варто зазначити, що не лише зовнішній тиск, а й втрата віри у власні сили може стати найважчим випробуванням для України у 2026 році. При цьому взаємопідтримка та відчуття єдності, на думку чат-ботів, залишаються ключовими чинниками стійкості.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не так з “математикою” Кабміну.



