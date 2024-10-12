Не может быть так, что часть страны живет свою жизнь: военный о справедливой мобилизации

Ситуацию с рейдами ТЦК в общественных местах прокомментировал экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, это справедливая мобилизация, сообщает портал "Комментарии".



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"Справедливая мобилизация именно так и выглядит – когда не только из сел и маленьких городов забирают людей, но и из больших городов тоже, где люди спокойно ходят на концерты и в рестики", — убежден Максим Жорин.

По его словам, не может быть так, что “часть страны е***шит третий год, а другая часть живет свою жизнь и еще возмущается проверками. Станьте на учет и идите дальше, в чем проблема”.

Также он отмечает, что вопрос, не стыдно ли здоровым мужчинам так визжать, уже, пожалуй, не стоит задавать.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, которые осуществлялись работниками ТЦК накануне, в частности в Киеве. Вражеские медиа представляют эту ситуацию как "беззаконие" и пытаются масштабировать это событие, придать ему большее значение, чем это на самом деле.

Отмечается увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, продвигающих следующие антимобилизационные нарративы:

"мобилизация в Украине социально несправедлива";

"украинская власть хочет воевать до последнего украинца";

"У Украины нет будущего".

“В то же время пропагандисты врага умалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, проходящие в самой России. Общая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденная мера и единственный способ спасти страну от кремлевских захватчиков. Сотрудники ТЦК действуют в рамках своих полномочий”, — говорится в сообщении ЦПИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за проверок ТЦК люди начали продавать билеты на концерты.



