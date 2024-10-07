Нардепы придумали новое условие, чтобы "заманить" мужчин в ТЦК

Народные депутаты зарегистрировали в парламенте инициативу, которая позволит на 50% снизить размер штрафа за необновление данных военнообязанными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий законопроект.



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Проект закона №12093 о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации зарегистрировали в Верховной Раде Украины 4 октября 2024 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано следующее: "Предложенные проектом Закона изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и предоставят возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, уплатить 50% от статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста".

Таким образом, мужчины могут получить возможность обновить данные, оплатив не 17 тыс. грн штрафа, а лишь 50% — то есть 8,5 тыс. грн.

По убеждению авторов законопроекта, изложенного в пояснительной записке, ключевая проблема, которую предлагается решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, уплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экономическое бронирование поможет увеличить темпы мобилизации.

