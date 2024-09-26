logo

BTC/USD

63921.47

ETH/USD

2623.61

LTC/USD

67.33

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Нардепы придумали, как мужчин “выманить из тени” и отправить на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы придумали, как мужчин “выманить из тени” и отправить на фронт

Государство в какой-то момент может прекратить бронирование, а мужчин отправить на фронт

сегодня, 12:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Экономическое бронирование поможет в мобилизации. Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Верховной Рады Украины.

Нардепы придумали, как мужчин “выманить из тени” и отправить на фронт

Иллюстративное фото

По его словам, этот вопрос сложный и в парламенте разрабатывают разные подходы обеспечения экономического бронирования. Однако сейчас нет окончательной редакции проекта закона.

Народный депутат убежден, что введение принципа экономического бронирования поможет увеличить финансирование нужд армии. Благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет из "тени", вернется на работу, будет платить налоги, будут создавать добавленную стоимость.

К тому же это поможет в мобилизации. “Если же государство скажет, что не может дальше бронировать, а нужно на фронте заменить нынешних военных, то этот человек уйдет и не будет прятаться. То есть, это цивилизованный выход из сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся”, — добавил народный депутат.

Пока нет единого принципа экономического бронирования. Рассматривают разные критерии. Первый критерий, определяющий возможность экономического бронирования – это средняя заработная плата в регионе, второй – это способность платить фиксированную цифру, например, говорили о 20-30 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с 9 ноября отменят отсрочки от мобилизации. Военнообязанным нужно будет повторно подавать документы на отсрочку. Узнайте подробнее, почему необходимо обновлять документы, как это сделать и кто должен подавать повторную заявку на отсрочку, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/253894.html
Теги:

Новости

Все новости