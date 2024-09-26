Нардепы придумали, как мужчин “выманить из тени” и отправить на фронт

Экономическое бронирование поможет в мобилизации. Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Верховной Рады Украины.



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По его словам, этот вопрос сложный и в парламенте разрабатывают разные подходы обеспечения экономического бронирования. Однако сейчас нет окончательной редакции проекта закона.

Народный депутат убежден, что введение принципа экономического бронирования поможет увеличить финансирование нужд армии. Благодаря экономическому бронированию часть людей выйдет из "тени", вернется на работу, будет платить налоги, будут создавать добавленную стоимость.

К тому же это поможет в мобилизации. “Если же государство скажет, что не может дальше бронировать, а нужно на фронте заменить нынешних военных, то этот человек уйдет и не будет прятаться. То есть, это цивилизованный выход из сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся”, — добавил народный депутат.

Пока нет единого принципа экономического бронирования. Рассматривают разные критерии. Первый критерий, определяющий возможность экономического бронирования – это средняя заработная плата в регионе, второй – это способность платить фиксированную цифру, например, говорили о 20-30 тыс. грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине с 9 ноября отменят отсрочки от мобилизации. Военнообязанным нужно будет повторно подавать документы на отсрочку. Узнайте подробнее, почему необходимо обновлять документы, как это сделать и кто должен подавать повторную заявку на отсрочку, читайте по ссылке.



