logo

BTC/USD

68760.51

ETH/USD

2506.45

LTC/USD

70.14

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Нардепам предлагают разрешить оплату со скидкой штрафов от ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепам предлагают разрешить оплату со скидкой штрафов от ТЦК

Военнообязанным предлагают скидки по оплате штрафов за неуточнение данных в ТЦК

сегодня, 17:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №12093, которым предусмотрена скидка в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Судебно-юридической газеты".

Нардепам предлагают разрешить оплату со скидкой штрафов от ТЦК

Иллюстративное фото

Члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрили законопроект для принятия.

В комитете отмечают, что на протяжении 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Ключевая проблема, которую предлагают решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных. При этом они смогут заплатить за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения. Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через "Резерв+").

Нардепы ожидают, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/314139-verkhovnaya-rada-rassmotrit-zakonoproekt-o-skidke-v-50-shtrafa-ttsk-dlya-uklonistov-potomu-chto-6-mln-grazhdan-ne-utochnili-dannye
Теги:

Новости

Все новости