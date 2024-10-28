Нардепам предлагают разрешить оплату со скидкой штрафов от ТЦК

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №12093, которым предусмотрена скидка в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Судебно-юридической газеты".



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Члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрили законопроект для принятия.

В комитете отмечают, что на протяжении 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Ключевая проблема, которую предлагают решить – предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК для уточнения персональных данных. При этом они смогут заплатить за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера.

Такие изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, не уточнившим данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения. Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста (т.е. через "Резерв+").

Нардепы ожидают, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому.



