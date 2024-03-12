Налоги на недвижимость в 2024: сколько будем платить

Владельцам обширной недвижимости в Украине необходимо уплачивать налог за дополнительные квадратные метры. Конкретно налогообложению подлежат квартиры, занимающие площадь от 60 квадратных метров, и дома с общей площадью от 120 квадратных метров.

Налоги на недвижимость в 2024

Налоги на недвижимость в Украине регулируются Законом Украины "Про місцеві податки та збори". Рассмотрим основную информация о налогах на недвижимость в Украине:

Земельний податок (Земельный налог): Этот налог взимается с собственников земельных участков. Размер налога зависит от категории земли, ее местоположения, размера участка и назначения (сельскохозяйственное, промышленное, населенные пункты и т.д.).

Податок на нерухоме майно фізичних осіб (Налог на недвижимое имущество физических лиц): Этот налог взимается с собственников жилых и коммерческих объектов. Размер налога зависит от кадастровой стоимости объекта.

Податок на нерухоме майно юридичних осіб (Налог на недвижимость юридических лиц): Этот налог взимается с предприятий и организаций за владение коммерческой недвижимостью.

Суммы налогов могут меняться в зависимости от решений местных органов власти. Каждая область и город имеют свои особенности и ставки налогообложения. Собственники недвижимости обязаны уплачивать налоги ежегодно. Штрафы предусмотрены для тех, кто не выполняет свои обязательства по уплате налогов в срок.





Изменится ли размер налога на недвижимость в 2024 году

В Украине ставка налога на недвижимость определяется местными органами власти и зависит от характеристик помещения и его местоположения. Размер налога вычисляется как процент от минимальной зарплаты в отчетном году, не превышающий 1,5% за каждый квадратный метр.

Собственники недвижимости, обладающие "избыточными" квадратными метрами, обязаны уплатить налог до 1 июля 2024 года за предыдущий 2023 год. В 2024 году налог за прошлый год будет составлять 1,5% от минимальной зарплаты, что равно 6700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется уплатить 100,5 гривен.

Физические лица освобождаются от уплаты налога на недвижимость, если их имущество:

- находится на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

- расположено на территории, которая подверглась оккупации или временной оккупации Россией;

- не пригодно для проживания из-за военных действий.

Для того, чтобы не платить штрафы необходимо сохранять квитанции об уплате. Опоздание с оплатой на 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%, а при задержке более месяца – на 20%.