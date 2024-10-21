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На оккупированных территориях назревает коллапс: гражданские остаются без доступа к медицине

На ВОТ не хватает врачей: местные специалисты не хотят сотрудничать с оккупантами, а Кремль направляет врачей из других регионов РФ

21 октября 2024, 18:40
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Кречмаровская Наталия

Оккупанты на временно захваченных территориях продолжают нарушать права граждан, оставляя их без доступа к медицинским услугам. Такая ситуация сложилась во временно оккупированной Макеевке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центр национального сопротивления.

На оккупированных территориях назревает коллапс: гражданские остаются без доступа к медицине

Иллюстративное фото

По данным центра, местные жители не могут получить медицинскую помощь в центре первичной медико-санитарной помощи №1. Это фактически единственный центр, оставшийся для обслуживания именно гражданских. В поликлинике иногда приходится стоять в очереди по несколько дней, чтобы попасть на прием к врачу.

“А все потому, что в медицинском заведении просто нет достаточного количества врачей. Оставшиеся либо глубокого пенсионного возраста, либо вообще без соответствующей медицинской квалификации. Остальных просто мобилизовали в армию оккупанта и перевели в военные госпитали”, — сообщили в Центре национального сопротивления.

Также сообщается, что дефицит рабочей силы и отказ местных медиков сотрудничать с врагом на оккупированных территориях заставляет Москву проводить ротации врачей из разных регионов РФ. Недавно партию врачей направили на ТОТ из Якутии. Кроме медосмотров их задачей является работа в сети госпиталей на ВОТ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на оккупированных территориях захватчики планируют провести "инвентаризацию" всей недвижимости. Речь идет о временно оккупированных территориях Луганской области.

Сообщается об "инвентаризации" не менее 100 тысяч объектов. Какую цель преследуют оккупанты, проводя "инвентаризацию", читайте по ссылке.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-na-tot-ukrayiny-zalyshayut-tsyvilnyh-bez-dostupu-do-medytsyny/
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